Mariée de force, une Pakistanaise tue son mari et 12 personnes avec du lait empoisonné

Une Pakistanaise, mariée contre son gré, a été arrêtée pour avoir tué treize personnes en leur servant du lait empoisonné qu'elle destinait à son époux, a appris l'AFP, mardi 31 octobre, auprès de la police. Mariée contre sa volonté en septembre dans le village de Valvati, dans le district de Muzaffargarh (Pendjab, centre), elle a reconnu avoir versé du poison dans le lait de son époux, a déclaré Owais Ahmad, le responsable de la police locale, à la presse.

Quatorze personnes hospitalisées

Mais le mari n'a pas bu son lait, qui a ensuite été versé dans un lassi – un yaourt à boire très populaire en Asie du Sud – destiné à la famille. Treize personnes sont mortes, dont le mari, et quatorze ont été hospitalisées. "La police a arrêté Asiya Bibi, ainsi qu'un homme et sa tante, reconnus complices, et les accuse du meurtre", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'homme était l'amant secret présumé d'Asiya Bibi et que la tante avait été le cerveau du meurtre.