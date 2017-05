Indonésie : l'homme qui se disait le "plus vieux du monde" est mort à l'âge de "146 ans"

Sodimejo était aussi connu sous le nom de Mbah Ghoto (qui signifie grand-père Ghoto). Selon ses papiers d'identité, il était né en décembre 1870. Cet habitant d'un village de la province de Java central est mort alors qu'il était hospitalisé depuis le 12 avril, rapporte le 1er mai la BBC (en anglais).

Si Sodimejo disait avoir 146 ans, il est difficile d'authentifier sa déclaration car l'Indonésie n'a commencé à tenir des registres de naissance qu'à partir de 1900. Toutefois, des fonctionnaires locaux ont assuré à la BBC (en anglais) que ses papiers étaient bels et bien valides.

La patience, secret de sa longévité

L'homme disait être un gros fumeur, il a survécu à ses quatre femmes, ses dix frères et sœurs et à tous ses enfants. Le secret de sa longévité ? La patience, avait-il répondu à la BBC, évoquant "une longue vie grâce aux personnes qui m'ont aimé et qui ont pris soin de moi."

Officiellement, le record mondial de longévité est détenu par la Française Jeanne Calment, morte en 1997 à l'âge de 122 ans.