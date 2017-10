Indonésie : au moins 47 morts dans l'incendie d'une usine de feux d'artifice

Au moins quarante-sept personnes ont été tuées dans un violent incendie qui a ravagé, jeudi 26 octobre, une usine de feux d'artifice à une vingtaine de Jakarta, la capitale indonésienne. L'incendie s'est déclaré vers 9 heures (4 heures, heure de Paris) dans un complexe industriel à Tangerang et les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures contre les flammes avant d'éteindre le feu.

Les victimes sont "totalement méconnaissables"

Un pompier sur place a indiqué que les victimes avaient été calcinées et ne pouvaient être reconnues : "Ceux qui sont morts sont complètement brûlés, totalement méconnaissables." Harry Kurniawan, chef de la police de la ville de Tangerang, a ajouté sur la chaîne de télévision Kompas TV : "Nous ne connaissons toujours pas avec certitude le nombre de personnes dont on est sans nouvelles."

Les bâtiments de l'usine, opérationnelle depuis six semaines, se sont en partie effondrés, des véhicules ont été calcinés et un épais nuage de fumée noire s'est dégagé, selon des images de la télévision indonésienne. Des témoins ont raconté à la télévision avoir entendu dans la matinée deux fortes explosions. "Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je travaillais à l'extérieur de l'usine et il y a eu des explosions. Quatre voitures ont explosé et presque toutes les motocyclettes ont aussi explosé", a déclaré Ade, un blessé brûlé aux bras et aux jambes. Une enquête a été ouverte, a indiqué la police.