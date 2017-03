EN IMAGES. Des bébés s'offrent une pause détente dans un spa en Australie

Ils ont entre deux jours et six mois, et ont déjà droit à leur journée au spa. Des bébés flottent dans l'eau et se font masser dans un établissement situé à Perth, en Australie. D'après les photos et les vidéos mises en ligne sur le compte Instagram du spa, repérées par le Huffington Post (en anglais) mardi 21 mars, les nourrissons apprécient les activités proposées.

Pour flotter dans l'eau, une petite bouée est accrochée autour de leur cou. Selon le Huffington Post, cet objet s'appelle un "bubby".

Little besties ✌️. Gorgeous repost @carla_patterson_ Book your play dates via our email info@babyspaperth.com.au Une publication partagée par Baby Spa Perth, AUSTRALIA (@babyspaperth) le 16 Oct. 2016 à 21h04 PDT

#Repost This little guy makes my life from a recent family trip to Perth @babyspaperth #jaggervalentine #babyspa @junetwelvephotography #babyspaperth #infantdevelopment #infantmassage #australia #perth Une publication partagée par Baby Spa Perth, AUSTRALIA (@babyspaperth) le 22 Mars 2017 à 23h24 PDT

"Koa had colic & reflux, was really difficult to settle. After visiting Baby Spa a few times there was such a huge difference in her & within that time her colic was gone & reflux medication was stopped. I have no doubt Baby Spa played a huge part in helping her overcome both colic & reflux! " Kate Ilijash Une publication partagée par Baby Spa Perth, AUSTRALIA (@babyspaperth) le 19 Janv. 2017 à 18h13 PST

Des séances de massage en plus

"Les sessions durent généralement de 10 à 30 minutes dans l'eau", précise le Huffington Post. Les parents et le reste de la famille peuvent les regarder. L'exercice de flottation, appelé hydrothérapie, est bénéfique pour les bébés car "cela les aide à améliorer leur équilibre, la coordination, la force et le sommeil".

Ces bébés ont également droit à des petites séances de massage personnalisées.

Si vous voulez voir l'ensemble de ces images, le site Mashable (en anglais) les a compilées.