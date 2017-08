Birmanie : au moins 32 morts dans une attaque de rebelles musulmans rohingyas

Au moins 32 personnes sont mortes dans l'ouest de la Birmanie, vendredi 25 août, lors d'affrontements entre des policiers et des rebelles rohingyas, une minorité musulmane largement discriminée dans le pays. D'après le général Min Aung Hlaing, 10 policiers et 21 Rohingyas sont morts.

Plus de 20 postes de police ont été attaqués par 150 hommes armés. Cet épisode est le plus meurtrier depuis plusieurs mois dans cette région, située à l'ouest du pays et marqué par de fortes tensions entre musulmans et bouddhistes.

120 000 personnes dans des camps

Les Rohingyas sont considérés comme des immigrés du Bangladesh voisin et appelés à ce titre "bengalis", le terme "rohingya" étant tabou. Cent vingt mille personnes issues de cette minorité sont parquées dans des camps en Birmanie, un pays à majorité bouddhiste où des moines radicaux influents dénoncent les musulmans comme une menace.