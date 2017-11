Australie : les touristes ne pourront plus grimper sur le mont Uluru à partir de 2019

A partir de 2019, les touristes ne pourront plus grimper sur Uluru, célèbre formation rocheuse au coeur du désert australien, informent les autorités australiennes, mercredi 1er novembre. Ce mont est considéré comme sacré dans la culture aborigène, mais les autorités reprochent aux touristes de le considérer comme un "parc à thème".

De nombreux touristes considèrent que l'escalade d'Uluru, également appelé Ayers Rock, fait partie des choses qu'il faut absolument faire quand on visite l'Australie. Mais les aborigènes Anangu, qui vénèrent le lieu depuis des dizaines de milliers d'années, s'opposent totalement à son ascension.

Le conseil d'administration du Parc national d'Uluru-Kata, constitué entre autres de représentants de la communauté aborigène, a décidé à l'unanimité d'interdire l'ascension à partir d'octobre 2019.

"Certains au gouvernement ou dans le secteur du tourisme peuvent estimer que le site doit rester ouvert mais ce n'est pas leur loi qui règne sur cette terre", a déclaré le président du conseil d'administration du parc. "C'est un lieu extrêmement important, pas une cour de récréation ou un parc à thème".

