Officiellement disparu, le tigre de Tasmanie a-t-il survécu dans le nord de l'Australie ?

Et si le tigre de Tasmanie n'était plus un animal disparu ? Le dernier specimen connu de ce marsupial est mort en captivité, au zoo de Hobart, dans l'Etat de Tasmanie, en 1936. L'espèce est officiellement déclarée disparue depuis 1982. Cependant, des scientifiques affirment avoir retrouvé des traces de ce loup marsupial, décrit The Guardian (en anglais), mardi 28 mars.

De récents témoignages indiquant la présence d'un animal ressemblant au tigre de Tasmanie dans le Queensland ont conduit des scientifiques de l'université James Cook de Townsville à relancer des recherches. L'un d'entre eux, le professeur Bill Laurance, a recueilli le témoignage de deux personnes ayant aperçu deux potentiels tigres de Tasmanie dans la péninsule du Cap York, à l'extrêmité nord de l'Australie. "Ils ont donné des descriptions détaillées et plausibles, précise le quotidien. Les observations ont toutes été faites durant la nuit."

L'un des témoins est un employé des Parcs nationaux, l'autre campe fréquemment dans la région. Leur description de l'animal semble peu compatible avec les attributs d'autres grandes espèces connues dans la région, comme le dingo ou les chiens et cochons sauvages. Lors de leur témoignage, les individus "étaient très nerveux, ils avaient peur de se confier et qu'on les stigmatise", précise le chercheur.

Can it be true? https://t.co/4Qjv8jdzXm Has Thylacinus been seen alive? And in mainland Australia not Tasmania? I so want it to be true.