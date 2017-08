Arabie saoudite : un adolescent arrêté pour avoir dansé "La Macarena" dans la rue

Son acte de transgression a fait le tour de la toile. Un adolescent de 14 ans a été arrêté mardi 22 août à Jeddah, en Arabie saoudite, après avoir publié une vidéo le montrant en train de danser sur la voie publique.

"Comportement public inconvenant"

Sur les images, vraisemblablement postées dès juillet 2016 selon la BBC, le jeune homme se déhanche au beau milieu de la route, casque sur les oreilles et un large sourire aux lèvres, au son de "La Macarena". Récemment, ce garçon a été appréhendé pour "comportement public inconvenant" et perturbation de la circulation routière, selon la BBC. Son nom et sa nationalité n'ont pas été dévoilés. Il n'est pas certain qu'il soit inculpé.

L'influence de la culture occidentale est mal vue en Arabie Saoudite, comme le rappelle Slate, qui souligne qu'en août, la police avait arrêté puis relâché Abdallah El-Sharhani, un chanteur saoudien qui avait fait un dab sur scène pendant un concert.

Très relayée sur les réseaux sociaux, l'initiative de l'adolescent de Jeddah a été critiquée par certains internautes mais saluée par d'autres. "Ce garçon de Jeddah en train de danser au milieu de la rue Tahlia est le héros dont nous avons besoin", a réagi un journaliste de la BBC sur Twitter.