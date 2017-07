Arabie saoudite : les autorités mènent l'enquête après la diffusion d'une vidéo d'une femme en minijupe sur Snapchat

Une jeune femme en minijupe déambule dans le fort historique du village d'Ushayqir. Une vidéo anodine ? Elle est pourtant à l'origine d'un tollé en Arabie saoudite. Dans ce bastion du wahhabisme, les femmes sont tenues de porter de longues robes et de couvrir leurs cheveux et leur visage par un voile.

Le clip est apparu sur le compte Snapchat de la jeune femme, mais de nombreuses captures ont été diffusées sur d'autres réseaux sociaux. En moins de 24 heures, le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice s'est chargé du dossier, rapportent la BBC et BuzzFeed, et l'entité "travaille désormais avec les autorités compétentes", annonce son porte-parole, sur Twitter. Un mandat d'arrêt aurait même été émis à l'encontre de la jeune femme, qui porte le nom de Khulood.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 juillet 2017

Des débats nourris dans le pays

L'affaire a fait l'objet de débats animés dans le pays conservateur. Certains Saoudiens ont aussitôt réclamé que la jeune femme soit punie. Cité par la BBC, un journaliste nommé Khaled Zidan estime que "le retour de la police religieuse est indispensable ici". Cet utilisateur, lui condamne un "acte irresponsable. Qu'elle vous plaise ou non, vous devez respecter la loi".

#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود لأن تصرفها همجي!

لازم تحترم القانون اعجبك او ما اعجبك!

>لو كل واحد تمرد على القانون لأنه مو عاجبه، بتصير الدعوة فوضى pic.twitter.com/f7k294gWlc — إبراهيم المنيف (@altamimi14) 16 juillet 2017

Mais d'autres, au contraire, ont pris sa défense. "S'il s'agissait d'une femme étrangère, vous loueriez sa beauté ou ses yeux, estime cette utilisatrice, Fatima Al-Issa, mais comme elle est saoudienne, vous demandez qu'elle soit jugée."