VIDEO. Une course réservée aux bébés à New York

C'est une course où tout le monde rit, où les faux-départs sont légion et hochets et biberons autorisés. Une course réservée aux bébés a eu lieu vendredi 14 juillet à New York (Etats-Unisà dans le cadre du triathlon organisé dans la ville. Une seule vraie règle pour les participants : toute tentative de se mettre debout est disqualifiante, ce qui interdit implicitement tout concurrent de plus de deux ans.

Pour le reste, tout est permis ou presque : tétine en bouche, hochets ou téléphones portables agités par la famille pour attirer l'attention. Une tape sur le derrière rembourré par la couche pour relancer un bébé hésitant. Des encouragements sous toutes les formes, y compris biberons et douceurs à grignoter qui les attendent sur la ligne d'arrivée.

C'est finalement la petite Brooke Bender, 11 mois, qui a remporté la course en fonçant tête baissée vers son papa.