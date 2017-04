VIDEO. Paraguay : le Congrès violemment occupé par des manifestants

Un projet controversé d'amendement constitutionnel qui permettrait la réélection du président du Paraguay a suscité, vendredi 31 mars, de violents heurts entre la police et des manifestants.

Scandant des slogans comme "Plus jamais de dictature", des centaines d'opposants ont fait irruption dans le bâtiment du Congrès après avoir cassé des portes, des palissades et des baies vitrées. Ils ont ensuite investi les bureaux des sénateurs favorables à l'amendement avant de provoquer des débuts d'incendie. Des heurts ont éclaté avec la police et une trentaine de policiers et de manifestants ont été blessés, ont indiqué les pompiers.

"Un coup parlementaire"

A un an de l'élection présidentielle de 2018, la réforme devrait permettre au président conservateur Horacio Cartes, au pouvoir depuis 2013, et à l'ancien président Fernando Lugo (2008-2012), un ancien évêque, de briguer un nouveau mandat. Les sénateurs d'opposition proches de l'ancien président de gauche Fernando Lugo (2008-2012), ont approuvé la réforme, mais l'opposition libérale a dénoncé "un coup parlementaire" et appelé à "la résistance".

Vendredi en fin de journée, une majorité de 25 sénateurs sur 45 ont approuvé le projet d'amendement de la constitution. Le vote s'est déroulé dans des bureaux du Sénat, car la salle d'assemblée plénière était occupée par les sénateurs du Parti libéral, opposés à la réforme.