VIDEO. Mexique : flambée de violences lors de manifestations contre la hausse du prix de l'essence

Les protestations se multiplient depuis le 1er janvier au Mexique après la hausse de 20% du prix de l'essence. Plusieurs manifestations ont dégénéré en violences, et certaines routes et stations-service ont été bloquées.

Cette mesure "impopulaire", comme l'a reconnu le gouvernement mexicain, lundi 2 janvier, a été mise en place dans le cadre de la dérégulation du secteur de l'énergie. "L'augmentation n'est pas due à un ajustement fiscal, mais à une révision des coûts par rapport aux prix internationaux du pétrole", a déclaré à la presse Miguel Messmacher, le sous-secrétaire d'Etat en charge des Finances.

People in #caxuxi (a little town i grew up in Mexico) are doing this as a "protest" since gas prices have gone up. pic.twitter.com/7XkOiOKAyI