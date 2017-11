VIDEO. Ce Chilien aurait 121 ans et serait donc le doyen de l'humanité

Il sourit, marche avec sa béquille, délasse ses chaussures et répond "plus de 100 ans" quand on lui demande son âge. Celino Villanueva Jaramillo, un Chilien vivant à Mehuín, sur la côte, au centre du Chili, aurait 121 ans et serait donc actuellement le doyen de l'humanité.

Ni femme, ni enfant

Celino Villanueva Jaramillo, l'homme qui serait le plus vieux du monde, est né en 1896 selon The Guardian (en anglais), Sans certificat de naissance iol lui est tout de même difficile de prouver son âge au Livre Guinness des records. Son acte de naissance a brûlé dans l'incendie de sa maison, il y a 22 ans. Seule sa carte d'identité indiquait alors sa date de naissance. Celino Villanueva Jaramillo vit aujourd'hui dans une maison au bord de la mer dans laquelle il a été recueilli par sa voisine. L'homme âgé n'aurait ni femme, ni enfant.