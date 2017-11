Mexique : un chef de cartel assassiné en pleine opération de chirurgie esthétique

Un chef de cartel mexicain a été assassiné sur la table d'opération alors qu'il subissait une intervention de chirurgie esthétique pour changer de visage et effacer ses empreintes digitales, ont annoncé les autorités de l'état de Puebla dans le centre du pays, vendredi 3 novembre.

Des hommes armés ont fait irruption lundi après-midi dans la clinique où Jesus "El Kalimba" Martin se faisait opérer et l'ont exécuté avec trois autres personnes. Il subissait "une série d'opérations de chirurgie esthétique pour modifier son visage et effacer ses empreintes digitales" afin de ne plus être identifiable, ont expliqué les autorités judiciaires dans un communiqué. "Le personnel médical impliqué fait également l'objet d'une enquête".

Un gang qui siphonne des oléoducs

La journée de lundi a été marquée par un véritable bain de sang dans l'Etat de Puebla, où douze personnes ont été tuées lors d'un probable règlement de comptes entre rivaux au sein du cartel dirigé par Jesus Martin.

Martin était recherché par les autorités qui le soupçonnaient de diriger un groupe de délinquants qui siphonnent les oléoducs pour revendre du carburant. Au Mexique, cette activité lucrative mais risquée est devenue l'un des principaux fléaux en matière de crime organisé après le trafic de drogue.