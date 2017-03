Le Chili reçoit la plus grande donation de terres privées de l'histoire

Jamais autant de terres privées avaient été cédées à un Etat. Le gouvernement chilien a reçu, jeudi 16 mars, 407 625 hectares de la veuve de Douglas Tompkins, un millionnaire écologiste américain. Trois nouveaux parcs nationaux verront le jour sur ces terres de la vaste Patagonie chilienne.

Douglas Tompkins, cofondateur de la marque de vêtements The North Face et ardent défenseur de l'environnement, est mort, à la fin 2015, à l'âge de 72 ans, dans un accident de kayak au Chili. Egalement cofondateur de la marque Esprit, il avait choisi cette région avec sa femme, il y a 25 ans, pour y vivre et assouvir leur passion pour la nature.

"Une bonne nouvelle" pour le Chili

Après la vente de ses marques, le couple s'était engagé dans la préservation de vastes zones en Argentine et au Chili, achetées puis transformées en parcs naturels ou réserves écologiques. Mais l'acquisition de ces immenses étendues, dont 550 000 hectares au Chili, avait soulevé la polémique et avait été accueillie avec méfiance.

"Après des mois de travail en commun, nous concrétisons ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays et nous honorons la générosité et l'amour de la nature de Douglas Tompkins", a déclaré la présidente chilienne, Michelle Bachelet, en signant le protocole d'accord pour la donation, qui doit encore être officialisée par un décret présidentiel.