Chili : un gigantesque incendie ravage les hauteurs de Valparaiso

L'impuissance, le désespoir. "Pourquoi ? Pourquoi ?", demande une femme qui voit sa maison partir en fumée. Et avec, tout ce qu'elle possède. L'incendie ravage les hauteurs de Valparaiso, au Chili. Dans cette région touchée par la sécheresse, les flammes, poussées par des vents violents, ont déjà détruit une centaine d'habitations. "Nous avons acheté une petite maison avec les subventions et on a plus rien", déplore une autre femme. Partout, une même solidarité entre rescapés.

50 bridages de pompiers

Au bout d'une rue, la fournaise menace encore tout le quartier. Pompiers, habitants, tous s'organisent pour essayer d'arrêter l'avancée du feu. Des centaines de personnes abandonnent leur maison, perdues au milieu d'une fumée opaque, suffocante, à la recherche d'un refuge. "On n'a rien pu sauver de chez nous et on ne peut pas traverser les flammes pour récupérer nos affaires", constate une habitante en pleurs. 50 brigades de pompiers sont mobilisées pour combattre le feu, désormais partiellement maîtrisé.

