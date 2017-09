Canada : après 15 mois, le feu de Fort McMurray est enfin officiellement éteint

Le gigantesque feu de forêts de Fort McMurray en Alberta est l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du Canada. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nombre de mois nécessaires pour que cet incendie soit complètement éteint. Selon Radio Canada, quinze moi après les premières flammes, le feu est enfin éteint dans cette région de l'ouest canadien.

Les feux de forêt peuvent continuer de se propager sous terre pendant des mois, même pendant l'hiver sous la neige. Les cendres et la chaleur peuvent subsister dans le muskeg, une sorte de tourbe présente dans le sous le sol. "Le feu avait la taille de l’Île-du-Prince-Édouard", explique à Radio Canada le professeur Mike Flannigan (l’Île-du-Prince-Édouard est plus grande que le département de la Creuse ou de l'Ardèche). "Il y avait des poches de tourbe qui ont brûlé pendant tout l’hiver." Au contact de l'air, la tourbe brûlante peut s'enflammer instantanément comme le montre cette vidéo postée sur Twitter.

Dry peat conditions on wildfire HWF-196 (Northwestern Alberta) are evident in this video pic.twitter.com/c17Cy2xT7l