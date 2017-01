La veuve du tueur d'Orlando inculpée de complicité avec une organisation terroriste

La veuve d'Omar Mateen, qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit gay d'Orlando en juin dernier, a été formellement inculpée de complicité avec une organisation terroriste et d'obstruction à la justice, mardi 17 janvier.

D'après l'acte d'accusation, Noor Zahi Salman, Américaine d'origine palestinienne, a "en connaissance de cause, aidé Omar Mateen", au moins entre fin avril 2016 et l'attaque du 12 juin, dans sa "tentative d'apporter un 'soutien et des ressources substantiels'" à "une organisation étrangère terroriste, à savoir l'Etat islamique". En outre, cette femme de 30 ans "a volontairement induit en erreur" les enquêteurs de la police de Floride et les agents du FBI, ajoute l'acte d'inculpation.

"Je n'approuve pas ce qu'il a fait"

Noor Zahi Salman, mère d'un petit garçon de 4 ans avec Omar Mateen, a été arrêtée lundi 16 janvier par le FBI à son domicile, à Rodeo, ville située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de San Francisco (Californie), où elle s'est installée après la mort de son mari pour vivre avec des membres de sa famille.

Dans un entretien en novembre au New York Times en novembre 2016, Noor Salman avait dit qu'elle "ignorait tout" concernant l'attaque. "Je n'approuve pas ce qu'il a fait", avait-elle ajouté. Mais des médias avancent à l'inverse qu'elle aurait eu connaissance des intentions criminelles de son mari et l'aurait accompagné au moins une fois lors d'un voyage de repérage dans la boîte de nuit où il a commis sa tuerie, et à une autre occasion quand il est allé acheter des munitions.