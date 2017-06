Etats-Unis : un an après la tuerie d'Orlando, un père n'a toujours pas réclamé le corps de son fils parce qu'il était homosexuel

C'était il y a un an, jour pour jour. Le 12 juin 2016, un terroriste se réclamant de l'Etat islamique fait irruption au Pulse, une célèbre boîte de nuit gay à Orlando (Etats-Unis), et abat 49 personnes qui faisaient la fête. Mais un an après, le corps d'une des victimes n'a toujours pas été réclamé. C'est le site américain The Advocate (en anglais) qui révèle cette histoire. Son père n'aurait toujours pas accepté l'homosexualité de son enfant, mort cette nuit-là. L'homme ne se serait même pas rendu à la morgue pour identifier le corps, croit savoir The Advocate.

La commissaire d'Orlando, Patty Sheehan, aurait d'ailleurs répondu à de nombreuses questions de familles des victimes qui lui demandaient : "Que faisait notre fils dans ce club avec cet homme ?" La mairie d'Orlando promet que toutes les victimes du Pulse pourront être inhumées au cimetière municipal de Greenwood, si nécessaire.