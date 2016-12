EN IMAGES. En survolant l'Amazonie, un photographe retrouve la trace d'une tribu isolée

D'eux, on ne connaît presque rien, pas même leur nom : ils sont simplement appelés les "Indiens isolés du cours supérieur de la rivière Humaitá". Le photographe brésilien Ricardo Stuckert a survolé la forêt amazonienne, dimanche 18 décembre, et retrouvé par hasard cette tribu, qui vit à l'écart du monde industrialisé. "Nous vivons à une époque où les hommes sont allés sur la Lune et où internet domine les communications, explique-t-il à franceinfo. Et pourtant, ici, des gens continuent à vivre comme il y a 10 000 ans."

Des traces de cette tribu avaient déjà été repérée en 1910 puis un chercheur en avait trouvé des signes en 1988, avant qu'elle ne soit à nouveau photographiée en 2008. Mais les clichés de Ricardo Stuckert apportent de nouveaux éléments sur leur mode de vie et leur méfiance à l'égard de ce qui leur est étranger : sur les images du photographe brésilien, ces "Indiens isolés", visiblement perturbés par le survol de l'hélicoptère, tirent des flèches en direction de l'appareil. Franceinfo vous propose de découvrir ces clichés.