Brésil : au moins 60 morts lors d'une mutinerie dans une prison

Une révolte sanglante. Une mutinerie dans une prison de Manaus, dans le nord du Brésil, a fait au moins 60 morts dans la nuit du dimanche 1er janvier au lundi 2 janvier, a annoncé le responsable de l'administration pénitentiaire locale. "Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie", a souligné le secrétaire de l'Etat d'Amazonie à la Sécurité publique.

La mutinerie, pendant laquelle douze surveillants ont été pris en otage, a duré dix-sept heures entre dimanche après-midi et lundi matin. Elle a été provoquée par un affrontement entre détenus appartenant à deux organisations criminelles, le groupe local FDN (Familia do Norte) et le PCC (Premier commando de la capitale), fondé à Sao Paulo.

Des mutineries fréquentes

"Pendant les négociations, les prisonniers n'ont pratiquement rien exigé, juste qu'il n'y ait pas d'excès quand la police entrerait, a déclaré le secrétaire de l'Etat d'Amazonie à la Sécurité publique. Nous croyons qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient : tuer ces membres de l'organisation rivale et obtenir la garantie qu'ils ne seraient pas agressés par la police. La FDN a massacré les membres présumés du PCC et d'autres rivaux."

Les mutineries sont fréquentes dans les prisons surpeuplées du Brésil, qui sont contrôlées en interne par les factions criminelles se disputant la mainmise sur le trafic de drogue.