Barack Obama gracie l'ex-soldat Chelsea Manning, condamnée dans l'affaire WikiLeaks

Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks. L'ancienne militaire, transsexuelle et qui s'appelait auparavant Bradley Manning, sera libérée en mai, a fait savoir la Maison Blanche, mardi 17 janvier. En prison, Chelsea Manning avait déjà tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours.

Le 30 juillet 2013, Bradley Manning avait été reconnu coupable de vingt chefs d'accusation, tels qu'espionnage, fraude et vol de documents diplomatiques et militaires confidentiels par la cour martiale du tribunal de Fort Meade (Etats-Unis). L'ancien soldat de 25 ans avait en revanche été acquitté pour le chef d'accusation le plus lourd, "intelligence avec l'ennemi".

Obama, président américain qui a le plus gracié

Cette libération prochaine pourrait également avoir des conséquences sur l'avenir de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks. "Si Obama accorde la grâce à Manning, Assange accepte l'extradition vers les Etats-Unis en dépit de l'anti-constitutionnalité flagrante" du département américain de la Justice, avait écrit le site sur Twitter, quelques jours plus tôt.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 janvier 2017

Au total, Barack Obama a gracié 64 détenus et commué les peines de 209 autres. Depuis son arrivée en janvier 2009 à la Maison Blanche, qu'il quittera vendredi, le président américain a gracié 212 condamnés et a commué 1 385 peines. Soit davantage que n'importe quel autre ;occupant du Bureau ovale.