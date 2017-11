A 121 ans, ce Chilien est probablement l'homme le plus vieux du monde

Le 25 juillet dernier, a fêté ses 121 ans. Et pour cause, ce Chilien est né en 1896, ce qui fait probablement de lui l'homme le plus vieux du monde, d'après The Guardian (en anglais), lundi 6 novembre. D'après sa carte d'identité, il a quatre ans de plus que Violet Brown, une Jamaïcaine de 117 ans, reconnue comme la doyenne de l'humanité par le Guiness des records.

Born in 1896 and still going: meet the world's oldest man (probably) https://t.co/wlf5uIjenG — The Guardian (@guardian) 6 novembre 2017

Son certificat de naissance brûlé

Pourquoi "Don Celino" n'est-il pas recensé comme l'homme le plus vieux du monde ? Il y a 22 ans, son certificat de naissance a brûlé dans l'incendie de sa maison. Seule sa carte d'identité renseignait alors sa date de naissance.

El chileno Celino Villanueva se apresta a entrar al Guinness como la persona más vieja del mundo https://t.co/4ke2XZm5X2 — Montevideo Portal (@portalmvd) 6 novembre 2017

Pourtant, personne ne doute de sa longévité au Chili. En 2011, pour son 115e anniversaire, l'ancien président Sebastián Piñera et le ministre du développement social Joaquin Lavin s'étaient rendus personnellement à Valdivia (centre du Chili) pour offrir des cadeaux au plus vieux citoyen chilien. A cette occasion, ils lui avaient apporté un certificat officiel reconnaissant son âge.