DIRECT. Zimbabwe : le président Robert Mugabe poussé vers la sortie par son parti

: Au Zimbabwe, le crocodile se porte sur les vêtements, en signe de soutien à l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, qui vient d'être nommé à la tête de la Zanu-PF, parti au pouvoir, en remplacement de Robert Mugabe. Il est surnommé le "Crocodile" en raison de son caractère impitoyable.

: Selon le correspondant du Monde, présent à Harare, Grace Mugabe n'est pas la seule à être évincée du parti au pouvoir.

: La Première dame, Grace Mugabe, est écartée de la Zanu-PF, annonce le parti au pouvoir.

: La Zanu-PF, le parti au pouvoir, destituera Robert Mugabe s'il ne démissionne pas d'ici à demain, annonce le parti.

: A Harare, des membres de la Zanu-PF, le parti au pouvoir, célèbrent l'annonce de l'éviction du parti de Robert Mugabe, qui dirige le Zimbabwe depuis 37 ans.











: Pour comprendre qui est l'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et qui sont les acteurs clés de la crise qui touche le pays, vous pouvez lire notre article ici.



: L'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est nommé à la tête de la Zanu-PF, parti au pouvoir, en remplacement de Robert Mugabe, qui dirige le Zimbabwe depuis trente-sept ans, indique un membre du parti à l'AFP.

: Robert Mugabe a été démis de son poste de président de la Zanu-PF, le parti au pouvoir, annonce un membre de la Zanu-PF, à l'AFP.

: Des dizaines de milliers de Zimbabwéens sont descendus hier dans les rues d'Harare, la capitale zimbabwéenne, pour réclamer le départ du président Robert Mugabe. Découvrez le reportage de franceinfo au cœur de cette manifestation gigantesque.



: "Nous exigeons l'expulsion à tout jamais de madame [Grace] Mugabe de la Zanu-PF et exigeons du président Mugabe qu'il démissionne de son poste de président et premier secrétaire du parti et du poste de président de la République du Zimbabwe", écrit ce matin dans un communiqué l'influente Ligue des jeunes de la Zanu-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe.

: La ligue des jeunes de la Zanu-PF le parti au pouvoir, appelle Robert Mugabe à démissionner.