DIRECT. Zimbabwe : la menace d'une destitution se précise pour Robert Mugabe

: Le PSG va lancer un escape game au Parc des Princes, rapporte Le Parisien (abonnés). Ce type de jeu, très en vogue, consiste à résoudre des énigmes pour s'échapper d'un lieu clos. Les promoteurs du projet promettent aux joueurs "une visite de lieux habituellement interdits au public", précise le quotidien. Premières parties le 16 décembre.

: "Le bâtiment est remonté à la surface et il a communiqué une avarie, le commandement lui a alors dit de changer de cap et de faire route vers Mar del Plata."



Le sous-marin militaire argentin San Juan avait signalé une avarie, mercredi dernier, lors de sa dernière communication avec sa base. Il est toujours porté disparu.



: Le responsable du commandement stratégique de l'armée américaine a affirmé qu'il résisterait à un ordre de frappe nucléaire émis par Donald Trump, s'il le considérait comme "illégal". Une intervention remarquée.







: "Il faudrait [alors] brûler tous les films de Claude Sautet, les interdire à tous les publics. Il ne faudrait plus jamais regarder un film avec Humphrey Bogart, c'est dangereux. Il ne faudrait plus jamais montrer Winston Churchill en train de fumer le cigare, ou le général de Gaulle, sans parler de Georges Pompidou."



La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, voudrait interdire le tabac dans les films français. De quoi indigner Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque française, au micro de franceinfo.

: "On [le SPD, gauche] a perdu l'élection. Angela Merkel [CDU, droite], malheureusement, n'a pas réussi à former une coalition. Maintenant, on est dans une situation vraiment très difficile, inédite en Allemagne. Il nous reste deux possibilités : chaque parti peut voir si on trouve une manière de former un gouvernement, mais ça me semble peu probable ; l'autre option, à court terme, c'est un gouvernement minoritaire. Mais dans les mois qui viennent, il y aurait une nouvelle élection."







Jakob von Weizsäcker, eurodéputé allemand du SPD, commente la crise politique au micro de franceinfo.

: Le corps d'une femme de 28 ans a été repêché hier après-midi à l'entrée du port de Calais. Le parquet de Boulogne-sur-Mer précise que cette femme "se serait jetée du ferry", selon des images de vidéo-surveillance. L'entourage de la jeune femme évoque "une personne dépressive".