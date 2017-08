VIDEO. Sierra Leone : la coulée de boue meurtrière sur la banlieue de Freetown filmée par un drone

Trois jours de pluies diluviennes suivies d'inondations et de glissements de terrain ont fait des centaines de morts, dont plus de 100 enfants au Sierra Leone, principalement dans la capitale Freetown et ses alentours. Selon la Croix-Rouge, près de 600 personnes sont toujours portées disparues mercredi 16 août et les opérations de secours pour tenter de retrouver ces victimes se poursuivent.

Une minute de silence dans toute la ville

La coulée de boue spectaculaire, que l'on découvre avec ce survol des lieux par un drone, a surpris de nombreux habitants dans leur sommeil. Encore traumatisés par les centaines de morts, les habitants de la capitale sierra-léonaise ont respecté une minute de silence dans toute la ville, la circulation étant arrêtée pour ce moment.

Située en bordure de mer, Freetown, ville surpeuplée avec environ 1,2 million d'habitants, est frappée chaque année par des inondations qui entraînent des maladies : dysenteries et choléra notamment. Des habitations précaires sont régulièrement emportées par des pluies torrentielles, mais jamais jusqu'ici à une telle échelle.