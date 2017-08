VIDEO. Sierra Leone : au moins 312 morts après des inondations

Ces inondations font d'ores et déjà partie des plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années. Au moins 312 personnes sont mortes durant les inondations qui touché lundi 14 août Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a indiqué la Croix Rouge locale dans l'après-midi.

Les pluies diluviennes, qui ont débuté la nuit précédente, ont provoqué un glissement de terrain sur les hauteurs de la capitale. A la morgue de l'hôpital Connaught, l'espace manquait pour accueillir tous les corps, dont ceux de nombreux enfants, rapportent des témoins sur place.

Plus de 2 000 personnes sans abri

Il pleut six mois par an et les inondations constituent un danger récurrent à Freetown, ville surpeuplée d'environ 1,2 million d'habitants où des habitations précaires sont régulièrement emportées par des pluies torrentielles. En septembre 2015, des inondations avaient fait 10 morts et quelque 9 000 sans-abris dans la capitale de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Cette fois, plus de 2 000 personnes pourraient se retrouver sans logement, selon une responsable des services de secours.