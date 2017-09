VIDEO. Médaillée aux Mondiaux de Londres, une athlète entraîne l'armée ivoirienne

De l'athlé à l'armée. Marie-Josée Ta Lou, médaillée aux Mondiaux de Londres il y a quelques semaines, a coaché un millier de militaires ivoiriens, à Abidjan, vendredi 8 septembre. La spécialiste du 100 m et du 200 m a répondu à l'invitation de l'Etat ivoirien. Entre la levée de drapeau et le chant de l'hymne national, elle a mené un footing et des exercices physiques.

Une réponse à des mutineries

L'athlète a souligné les similitudes entre l'armée et le sport de haut niveau : "On fait tout avec détermination, courage et cœur. Ce sont les mêmes vertus : courage, abnégation, don de soi."

Pour le pouvoir ivoirien, il s'agit de rappeler les soldats à l'ordre. Depuis le début 2017, 8 400 d'entre eux se sont rebellés pour demander des indemnités à l'Etat. Ils ont obtenu 12 millions de francs CFA (18 000 euros) chacun. Cette crise a fragilisé l'équipe gouvernementale d'Alassane Ouattara.