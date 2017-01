VIDEO. Malgré la crise politique, Adama Barrow a prêté serment comme président de la Gambie

Adama Barrow a prêté serment en tant que nouveau président de la Gambie, jeudi 19 janvier. Mais la cérémonie s'est déroulée à Dakar, capitale du Sénégal, car son prédécesseur Yahya Jammeh refuse toujours de quitter le pouvoir, malgré la fin de son mandat.

"C'est un jour qu'aucun Gambien n'oubliera jamais", a déclaré le nouveau président, lors de son discours d'investiture à l'ambassade de Gambie. "Notre drapeau national flottera parmi ceux des nations les plus démocratiques du monde", ajoute ce message sur Twitter.

