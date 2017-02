Un quotidien algérien prend au sérieux une info du Gorafi sur Marine Le Pen (et la met en une)

Les lecteurs du quotidien algérien El Hayat ont dû être surpris, mardi 14 février, en achetant leur journal. Ils y ont appris que Marine Le Pen souhaite "construire un mur entre nous et l'Algérie" et que "cette dernière [allait] le financer". Cela vous rappelle les annonces de Donald Trump concernant le mur avec le Mexique et vous vous demandez comment, vous, lecteur français, avez peu louper l'information ? Normal : c'est une blague qui provient du site français le Gorafi. Et El Hayat s'est fait piéger.

Un article du Gorafi partagé 35 000 fois

Lundi, le site satirique français a publié cette blague, calquée sur les décisions du nouveau président américain qui souhaite ériger un mur à la frontière américano-mexicaine pour lutter contre l'immigration clandestine. L'article du Gorafi, partagé plus de 35 000 fois, assurait ainsi que Marine Le Pen avait adapté à l'hexagone cette promesse du milliardaire républicain.

Le site attribuait notamment ces propos - inventés - à la présidente du Front national : "Les deux pays sont chauds, violents, économiquement et socialement arriérés… Je pourrais continuer des heures. Franchement, à part la langue, je ne vois pas une grande différence : de toute évidence, l’Algérie c’est notre Mexique à nous." Cela n'a pas paru improbable à El Hayat. Comme le souligne le Al Huffington Post, le quotidien algérien a même cité des extraits du Gorafi pour sourcer son article.