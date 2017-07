Paris : le préfet interdit le concert d'Héritier Watanabe à l'Olympia après "des débordements inacceptables"

Des opposants au président congolais Joseph Kabila voulaient perturber le concert à Paris du chanteur Héritier Watanabe, considéré comme un soutien du régime. A la suite de troubles provoqués samedi 15 juillet à proximité de l'Olympia, la salle de spectacle où il devait se produire, la préfecture de police a ordonné à 18 heures l'annulation du concert.

Elle avait déjà interdit plus tôt dans la journée toute manifestation autour de l'Olympia en raison de "risques de troubles à l'ordre public".

Un peu avant 17 heures, en dépit de l'interdiction de cette manifestation, il y a eu "des débordements, en particulier vers la place de l'Opéra où des poubelles ont été incendiées", relate un communiqué de la préfecture de police, dénonçant des "débordements inacceptables". Sur le boulevard de la Madeleine, "un véhicule a été volontairement abandonné et incendié" par ses occupants, qui ont pris la fuite. Sur ce boulevard fréquenté, les passants ont paniqué, comme le montrent ces images postées sur Twitter par un touriste américain.

Small riot in the street here in #Paris - car just went up in flames with tourists running in all directions. pic.twitter.com/i6ETUM8EPr