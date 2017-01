Les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie, jeudi 19 janvier, avec pour objectif de contraindre Yahya Jammeh à céder le pouvoir. Le président sortant refuse toujours de quitter la présidence du pays, malgré la fin de son mandat et la victoire d'Adama Barrow lors de la présidentielle du 1er décembre. "[Les soldats sénégalais] sont entrés cet après-midi", précise le colonel Abdoul Ndiaye, porte-parole de l'armée sénégalaise.

>> Quatre questions sur la crise en Gambie et la possible intervention militaire africaine

Quelques minutes plus tôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu à l'unanimité les initiatives menées par la Cédéao pour faire appliquer les résultats du scrutin. Préparée par le Sénégal, cette résolution a obtenu

#UNSC unanimously adopts resolution confirming Barrow as legitimate & democratically elected Pres #Gambia. Will of the ppl must b respected. pic.twitter.com/dljKFGVmed