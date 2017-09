Des inondations font plus de 100 000 déplacés au Nigeria

Plus de 100 000 personnes ont du fuir leur foyer à cause des fortes pluies et d'inondations dans le sud-est du Nigeria, a annoncé le président nigérian Muhammadu Buhari, jeudi 31 août. "C'est avec une grande inquiétude que j'ai appris les inondations dans l'Etat de Benue, qui ont déplacé, selon les premières estimations, plus de 100 000 personnes", a écrit le président nigérian sur son compte Twitter.

"Durant les deux dernières semaines, il a beaucoup beaucoup plu, raconte Helen Teghtegh, directrice de l'ONG locale Community Links and Human Empowerment Initiative, qui a lancé un appel aux dons pour les sinistrés. Le niveau de la rivière Benue a beaucoup augmenté et depuis mercredi, beaucoup d'habitants de Makurdi [la capitale] ont commencé à quitter leur domicile." "Pour l'instant nous n'avons aucun chiffre précis, nous ne savons pas le nombre de victimes, mais nous devrions en savoir plus demain après avoir rencontré les différents acteurs sur le terrain", explique la directrice.

Des milliers de maisons touchées par les inondations

Les photos de Makurdi sous les eaux ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux jeudi dans la journée, montrant des hommes et des femmes qui emportaient des matelas, des sacs, et leurs quelques biens à pieds. Des voitures et des milliers de maisons ont été totalement englouties par les eaux.

Le président nigérian a déclaré jeudi soir avoir demandé à l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) d'agir, après que de nombreuses voix se sont élevées dans les médias locaux pour dénoncer l'inaction des autorités. Deux camps ont été installés dans la capitale de l'Etat pour accueillir les sinistrés, mais ils ne devraient ouvrir que durant le week-end. L'Etat de Benue, qui tire ses revenus en grande partie de l'agriculture, a connu de nombreuses inondations ces dernières années, à cause des fortes pluies et de l'ouverture des vannes de barrages au Cameroun voisin.