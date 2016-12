Crise en RDC : "La violence politique fait partie de la tradition" du pays

La violence s'installe au Congo Kinshasa. La République démocratique du Congo (RDC) reste sous tension jeudi 22 décembre, deux jours après des violences meurtrières ayant marqué l'expiration du second mandat du président Joseph Kabila. Au pouvoir depuis 2001, le dirigeant refuse d'organiser des élections pourtant prévues par la Constitution et réprime la contestation. L'ONG Human Rights Watch affirme avoir comptabilisé 34 morts dans les violences lors de ces événements. La France a conseillé à ses ressortissants de se tenir à l'écart des manifestations et de différer les voyages vers le pays.

Thierry Vircoulon, spécialiste de la région à l'Institut français des relations internationales, explique à franceinfo la situation de ce pays de près de 70 millions d'habitants.

Franceinfo : Pourquoi Joseph Kabila refuse-t-il de quitter le pouvoir ? Ce blocage est-il une situation nouvelle ?

Thierry Vircoulon : La violence politique fait partie de la tradition du pays. Il n’y a eu aucune alternance politique démocratique et calme depuis 1960. Joseph Kabila souhaite rester pour les mêmes raisons que beaucoup d’autres présidents africains : son enrichissement. Le régime congolais est une kleptocratie. Le président Kabila, ainsi que sa famille, concentrent les richesses, notamment minières, et s’assurent une rente. Pendant les derniers mois, il a été proposé en coulisses à la famille Kabila de quitter le pouvoir en échange de garanties sur la sauvegarde de ses ressources financières. Mais cela n’a rien donné.

Quelle est la réaction de l’opposition devant ce refus de transition démocratique ?

Moïse Katumbi, et surtout Etienne Tshisekedi, qui a appelé à la "résistance pacifique", sont les deux principales figures de l’opposition. Ils se sont alliés autour d’une structure appelée "Le Rassemblement”. C’est une coalition de partis d’opposition. Compte tenu de la pression sécuritaire du pouvoir, ils ont bien du mal à se réunir et à mobiliser. Ils ont une marge de manœuvre très réduite.

Trois médiations ont déjà été tentées cette année entre l'opposition et le pouvoir. L'objectif était de convaincre Joseph Kabila d’opérer une transition démocratique. Si la dernière tentative, lancée par l’Eglise congolaise, échoue, comme cela semble être le cas, il n’y aura plus rien à faire sur le plan de la médiation.

Que penser de la réaction des occidentaux ?

Les mesures qu'ils ont prises sont inutiles. Par exemple, l’Union européenne avait déjà annoncé le 17 octobre qu'elle n’allait pas renouveler sa coopération avec la RDC en matière de police, de justice et de défense. Ce sont des mesures qui arrivent beaucoup trop tard. Elles auraient dû être décidées avant cet été, de manière à envoyer un signal beaucoup plus fort au gouvernement. La dynamique de la crise est lancée.

Comment va évoluer la situation selon vous ?

A partir de maintenant, soit il y a des soulèvements d’ici la fin de l’année et ce sera très violemment réprimé par le régime. Soit la crise va pourrir en 2017, avec un gouvernement qui va avoir encore plus de problèmes sur les plans économique et politique. Joseph Kabila ne sera alors plus reconnu par la majeure partie des Congolais ainsi que par la communauté internationale. Les principaux bailleurs de fonds, l’UE, la Banque mondiale, ne soutiendront plus le pays, qui s'enfermera dans la crise. La capacité de l’opposition à mobiliser l’opinion publique et l’intensité de la répression policière va faire pencher la balance entre soulèvement et enlisement.