Côte d'Ivoire : un accord trouvé entre mutins et gouvernement après une nouvelle journée de tension

Le retour au calme est espéré en Côte d'Ivoire, après qu'un accord final a été trouvé, vendredi soir 13 janvier, entre des militaires mutins et le gouvernement ivoirien. Un espoir négocié au terme d'une journée de tension émaillée de tirs dans des casernes à travers le pays.

"Un accord a été trouvé à Bouaké entre le chef d'état-major, le ministre de la Défense et les militaires" mutins, a affirmé une source proche de la présidence à l'AFP. Sur place, les militaires mutins ont laissé éclater leur joie. "Nous sommes contents. On a trouvé un accord", ont affirmé plusieurs soldats à l'AFP, sans vouloir révéler le contenu de celui-ci.

Une prime de 5 millions de francs CFA (7 622 euros)

"Les militaires ont accepté de rentrer dans les casernes et les tirs ont cessé pour cette raison à Bouaké", a confirmé une source locale dans la deuxième ville du pays, épicentre de la crise, où avaient lieu les négociations entre les mutins et le ministre de la défense Alain-Richard Donwahi. Selon cette source, les mutins ont obtenu une prime de 5 millions de francs CFA (7 622 euros).

Les soldats s'étaient rebellés la semaine dernière à Bouaké et le mouvement avait fait tache d'huile, avec des tirs de solidarité dans le pays. La même situation s'est reproduite vendredi alors que le ministre s'était rendu à Bouaké pour finaliser un accord annoncé samedi dernier. Mais les discussion se sont avérées plus complexes que prévues et le ministre, arrivé sur place à 14 heures, n'est sorti de la table de négociations que vers 22 heures.