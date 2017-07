Afrique : une fécondation pour sauver les rhinocéros blancs du Nord

Il ne reste que trois rhinocéros blanc du Nord : Sudan, Naijin et Fatu sont les derniers au monde. Pour les protéger des braconniers, ces rhinocéros sont gardés 24h/24 par des hommes armés.

Pour maintenir l’espèces, il faudrait qu’ils se reproduisent et pourtant …

« Sudan est le seul mâle encore vivant sur la planète (...) Il est également incapable de s'accoupler avec des femelles, même s'il était fertile, et même si les femelles étaient capables de procréer » explique Richard Vigne, Président du parc Ol Pejeta Conservancy.

Des scientifiques vont donc tenter une fécondation in vitro et essayer d’extraire des ovules issus des rhinocéros blancs du Nord afin de les implanter dans des femelles rhinocéros blancs du Sud. Mais les chances de réussites sont minces.

« Je crois [que cette situation] nous a rendu plus déterminés que jamais à ne plus jamais laisser cela se reproduire. Nous devons agir, nous devons accomplir notre devoir, et nous devons protéger nos animaux » insiste Bronwyn Laing de l’Université de KwaZulu-Natal.