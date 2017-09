VIDEO. Deux hippopotames sauvent un gnou de la gueule d'un crocodile dans un parc sud-africain

Ames sensibles s'abstenir. La vidéo filmée par un touriste de 72 ans qui visitait le parc Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud, en compagnie de son épouse, montre un crocodile s'attaquant à la patte arrière d'un gnou bleu qui s'était aventuré dans un cours d'eau.

Le crocodile a attrapé la patte du bovidé dans sa gueule, ne voulant pas la lâcher. Le combat entre le reptile et le gnou, qui tient à la vie, dure plusieurs minutes, sous le regard du troupeau de gnous, d'impalas et de zèbres restés sur la rive, quelques mètres plus loin.

Une patte brisée

Le gnou met toute son énergie à essayer de remonter sur la berge, sans résultat. Mais deux hippopotames s'approchent et font fuir le crocodile. Le gnou parvient alors à échapper à l'emprise du prédateur, et s'éloigne en traînant sa patte brisée.

Sur leur page YouTube, les agents du parc Kruger précisent que, si l'on a l'impression que les hippopotames sont venus à la rescousse du gnou, ils agissaient plus probablement pour défendre leur chasse gardée. Ces animaux n'aiment pas partager leur territoire et ont vu le gnou comme un intrus, décidant donc de le faire sortir de l'eau.