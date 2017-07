VIDEO. Afrique du Sud : une vidéo choc pour lutter contre les SMS au volant

Deux personnes traversent à un passage piéton, les yeux rivés sur leur téléphone, avant de se percuter, une passante heurte un abribus en écrivant un message… La dernière vidéo de prévention routière publiée vendredi 14 juillet par les autorités de la province du Cap oriental (Afrique du Sud) commence comme un bêtisier. Mais son message, tout comme sa scène finale, est bien plus grave qu'il n'y paraît : "Vous n'êtes même pas capable d'écrire un SMS en marchant, alors pourquoi le faire en conduisant ?"

Les images, vues plus d'un-demi million de fois et partagées sur le site communautaire Reddit, ont rencontré un grand succès. "Pudique et choquant à la fois. Tant que le message atteint sa cible, c'est super", y écrit un internaute.