VIDEO. Afrique du Sud : dans un combat entre deux porcs-épics et un léopard, qui l'emporte ?

D'un côté, deux grosses boules de piquants. De l'autre, des griffes et ces crocs acérés. Un visiteur du Parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud (sa superficie est comparable à celle d'Israël), a saisi en image un affrontement entre deux porcs-épics et un léopard. Il n'y a pas eu de victimes, mais des blessés légers.

Les rongeurs sauvés par leurs piquants

Dans les commentaires qui accompagnent la vidéo, Donovan Piketh, l'homme qui a filmé et posté la vidéo lundi 10 avril, raconte les quelques minutes avant la bagarre : "Nous suivions le léopard qui marchait lorsque mon ami repère les deux porcs-épics avançant vers le fauve. Dès que le léopard les a vus, il s'est mis à les attaquer violemment. Nous savions que quelque chose allait se passer", rapporte le site du parc Kruger, qui a recueilli les impressions des visiteurs.

Le combat ne dure que quelques secondes, et se termine par un match nul. Le félin, criblé de piquants, laisse les deux rongeurs, sérieusement secoués, s'échapper. Le léopard n'a plus qu'à enlever, un à un, les piquants plantés dans son corps.