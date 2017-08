Afghanistan : 235 otages civils libérés par les talibans dans le nord du pays

"Ce soir 235 personnes ont été libérées dont des femmes et des enfants du village de Mirza Olong." L'annonce a été faite par Zabihullah Amani, le porte-parole du gouverneur de la province de Sare-Pul, dans le nord de l'Afghanistan. Alors que la province a été le théâtre, samedi 5 août, d'un massacre de civils chiites et d'une prise d'otages massive dont les autorités rendent responsable une coalition des talibans et du groupe Etat islamique, une médiation a permis la libération de ces 235 otages.

Des otages encore retenus

"Ils ont été évacués sains et saufs vers Sare-Pul City [la capitale provinciale] mais il reste un nombre inconnu d'otages dans le village", a ajouté le porte-parole, qui évoquait précédemment "au moins 150 familles emmenées". "Ils sont tellement choqués qu'ils ne peuvent parler", a confirmé pour sa part le gouverneur de la province, Mohammad Zaher Wahdat.

Malgré ces otages libérés, les autorités provinciales ont avancé, lundi 7 août, le chiffre de 50 civils massacrés, dont des femmes et des enfants, certains décapités, ou forcés de se jeter dans le vide.