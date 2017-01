VIDEO. La tempête Egon frappe le nord de la France

Des scènes impressionnantes. La tempête hivernale Egon est arrivée sur le nord de la France, jeudi 12 janvier. Météo France a placé 46 départements en vigilance orange pour vents violents et cinq départements en alerte rouge jusqu'à vendredi.

Les très fortes rafales de vent sont ainsi prévues dans l'Aisne, les Ardennes, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme. Un vent qui a déjà soufflé à plus de 130 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère ou à plus de 100 km/h à Vannes dans, le Morbihan.

La tempête Egon va se décaler vers l'est du pays dans les heures qui arrivent. Une alerte neige et verglas s'ajoute à cette tempête dans le nord-est de la France.

