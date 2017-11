Vents violents : le Vaucluse, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales placés en vigilance orange

L'épisode a beau se produire "trois à quatre fois par an", il nécessite tout de même une vigilance toute particulière. Le Vaucluse, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales ont été placés en alerte orange lundi 6 novembre au matin par Météo France pour cause de vents violents.

Le début de l'évènement est annoncé lundi à partir de 10 heures. La fin de l'alerte est prévue lundi à 22 heures.

Le mistral sur la Drôme va s'intensifier au fil des heures pour atteindre des valeurs de l'ordre de 100 à 110 km/h, avec des pointes à 120 km/h en cours de matinée. Le maximum est attendu vers la fin de matinée/mi-journée sur le sud du département, principalement vers le Diois et l'Enclave des Papes, a indiqué l'institut. Le mistral devrait s'atténuer dans l'après-midi et redescendre en dessous des 100 km/h en début de nuit.

Des rafales pouvant dépasser localement les 150 km/h

Sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, on attend également des rafales de 110 à 120 km/h sur l'ouest de ces deux départements, et plus particulièrement dans l'axe de la vallée du Rhône lundi après-midi. Des valeurs de 120 à 130 km/h restent attendues sur les points hauts ainsi que sur le littoral de la Camargue au golfe de Fos.

Sur les Pyrénées-Orientales, la tramontane va souffler à près de 50 à 70 km/h en moyenne (bien plus sur le relief et sur la côte Vermeille) avec des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h assez largement en plaine du Roussillon et sur le littoral, jusqu'à 120 à 140 km/h sur le sud du département (Vallespir, Albères et côte Vermeille).

Les valeurs de 150 km/h pourront être dépassées dans les parages de Béar. Ce vent tempétueux se maintiendra jusqu'en début de soirée, précise Météo-France.