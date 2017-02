Vents violents : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange

Météo France annonce, mercredi 22 février, le placement des départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange pour "vents violents". L'alerte débutera jeudi 23 février à 10 heures, et devrait prendre fin à 16 heures.

Le passage, jeudi, d'une dépression sur les îles Britanniques va occasionner un fort coup de vent et des précipitations temporairement marquées sur le Nord-Pas-de-Calais à partir de la fin de matinée.

Des rafales jusqu'à 120 km/h

Le vent de sud-ouest va se renforcer pour atteindre, dans l'intérieur des terres, des rafales de 90 à 100 km/h, temporairement 110 km/h. Sur le département du Nord, seule la moitié nord sera concernée. Les rafales seront ainsi d'une moindre intensité de l'Avesnois à la région lilloise, avec des valeurs attendues de 70 à 90 km/h.

Les rafales seront plus marquées sur le littoral du Pas-de-Calais, elles pourront atteindre 110 km/h à 120 km/h, voire plus sur les caps exposés, et faibliront progressivement en fin d'après-midi.