Vents violents : 27 départements, dans l'ouest et le centre, ainsi que la Corse, placés en vigilance orange

L'extension de la vigilance annoncée dimanche 5 mars était jugée probable, elle est désormais effective. L'alerte aux vents violents concerne 27 départements, lundi 6 mars, contre 19 départements la veille, annonce Météo France dans un nouveau bulletin.

Il s'agit de l'Allier, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, la Haute-Loire, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, ke Puy-de-Dôme, le Rhône, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

En plus d'être en vigilance orange en raison de risques de vents violents, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont également en alerte vagues-submersion. Météo-France met en garde contre un risque de "très fortes vagues."

De fortes rafales sur le littoral

Les vents se renforcent très rapidement ce matin à l'approche de la dépression. Des rafales allant jusqu'à "110 à 120 km/h sont attendues dans les terres en Bretagne et Pays de la Loire, voire 130 km/h sur l'ouest de la Bretagne et jusqu'à 140 à 150 km/h localement sur les points exposés du littoral nord de la Bretagne", annonce Météo France.



"Ces vents tempétueux gagneront ensuite progressivement vers le Massif central avec des rafales souvent comprises entre 100 et 110 km/h, ponctuellement 120 km/h", poursuit le prévisionniste, avant de rejoindre la Corse. "Le vent sera également très fort en altitude dans les Alpes avec des chutes de neige conséquentes", ajoute encore Météo France. .



.