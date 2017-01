Une vague de froid s'installe pour le week-end en France

Une excellente excuse pour passer son week-end à regarder des séries et manger du chocolat. Le froid va s'accentuer, vendredi 6 janvier, et persister au moins juqu'à samedi, selon les prévisions de Météo France. Des gelées quasi généralisées et parfois fortes sont attendues sur tout le pays. Attention au brouillard et aux bancs givrants dans le centre du pays.

Un redoux attendu dimanche

L'après-midi, il n'y aura pas de dégel sur le quart nord-est, jusqu'au Massif central et la région Rhône-Alpes. Les maximales ne dépasseront pas -4°C à -1°C. Il fera entre 0°C et 6°C sur la moitié ouest du pays, 4°C à 8°C près de la Manche et de l'Océan, 7°C à 10°C au pied des Pyrénées et sur le sud-est du pays.

[Prévisions] Les températures se rafraîchissent dès demain sur le Nord et l'Est de la France #froid pic.twitter.com/7uGFPHCR9t — Météo-France (@meteofrance) 5 janvier 2017

Si ce pic de froid est brutal, il n'est pas inédit, rappelle Olivier Proust, prévisionniste pour Météo France, à 20 Minutes. "Une réserve d’air froid s’était constituée entre la Russie et la Scandinavie. Jusqu’ici, nous étions protégés. Mais un régime perturbant est en train de s’enfoncer en Europe centrale et c’est ce qui nous amène ce pic de froid", détaille-t-il. Mais, bonne nouvelle, dès dimanche, les températures devraient se radoucir. En revanche, il faudra ranger les chocolats au placard.