Météo : avis de tempête ce week-end dans le nord-ouest de l'Hexagone

Alerte aux vents. Météo France annonce, mercredi 1er février, une fin de semaine tempétueuse sur un quart nord-ouest du pays. Des premières rafales pouvant atteindre 120 ou 130 km/h vont atteindre une partie du littoral atlantique du sud de la Bretagne aux Pays-de-la-Loire, dès jeudi. Dans ces régions, mais aussi en Normandie, les vents pourront atteindre 100 à 110 km/h dans les terres.

⚠ Fin de semaine tempétueuse : des perturbations vont se succéder avec des #vents d’intensité croissante

Vu de l'espace || Bel aperçu de la dépression qui donnera demain un temps déjà plus agité #vent #pluie pic.twitter.com/v7ZsTyXa4v — Météo-France (@meteofrance) 1 février 2017

Des incertitudes sur l'intensité de la dépression

Les vents devraient être plus violents à partir de vendredi et surtout au cours du week-end. Ils pourraient aussi gagner des régions plus méridionales, explique Météo France. Le littoral atlantique va être "fortement agité". Selon la Chaîne Météo, on pourrait s'acheminer vers une série de trois tempêtes, même si "des incertitudes subsistent sur la trajectoire et l'intensité précises de ce creusement dépressionnaire".