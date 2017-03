DIRECT. Tempête Zeus : l'alerte orange aux vents violents s'étend à 31 départements, de la Bretagne à la Corse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Les Alpes-Maritimes, la Dordogne, la Gironde et le Var rejoignent la liste des départements placés en vigilance orange aux vents violents.











: Météo France étend son alerte orange aux vents violents à 31 départements, de la Bretagne aux Alpes-Maritimes et à la Corse, en passant par la Gironde et le Rhône.

: Selon Météo Contact, des vagues de plus de 12 mètres de haut, soit plus de quatre étages, ont été mesurées au large du phare des Pierres Noires, à quelques encablures du Conquet, dans le Finistère.

: A cause des rafales de vent, le trafic ferroviaire est perturbé. Plus aucun train ne circule entre Brest et Landerneau. Des cars de substitution ont été mis en place entre Carhaix et Guingamp. Des arbres sont tombés sur les voies.

: Dans le détail, 110 000 foyers sont sans courant dans le Finistère, 55 000 dans le Morbihan et 15 000 dans les Côtes-d'Armor, selon le directeur régional d'Enedis, interrogé par France Bleu Breizh Izel.

: Le vent a soufflé jusqu'à 191 km/h ce matin sur l'île d'Ouessant.

: La tempête Zeus a déjà fait des dégâts en Bretagne. Ce matin à 7 heures, 180 000 foyers bretons étaient privés d'électricité, selon le directeur régional d'Enedis, interrogé par France Bleu Breizh Izel.

: Voici les principales informations de ce lundi matin :



• Nouvelle folle journée pour la droite. Alain Juppé doit faire une déclaration à la presse ce matin. Le comité politique des Républicains se réunit ce soir. François Fillon, lui, exclut de se retirer, malgré les pressions ce matin encore. • Le beau-frère de Pascal Troadec a avoué en garde à vue à Brest avoir tué les quatre membres de la famille, portée disparue à Orvault, près de Nantes, depuis mi-février.



• PSA est parvenu à un accord avec General Motors afin d'acquérir sa filiale automobile européenne, Opel et Vauxhall, pour 1,3 milliard d'euros. PSA va devenir le deuxième constructeur d'Europe.



• 27 départements de l'ouest, du centre et de la Corse sont placés en vigilance orange aux vents violents. L'alerte vise une "nouvelle tempête" qui va "circuler sur la France" à partir de ce matin.

: Ce soir, des vents tempétueux vont frapper la Corse, prévient Météo France. De très fortes vagues vont aussi s'abattre sur les côtes ouest de l'île de Beauté.

: Météo France met en garde contre "une tempête" qui "va traverser la France" aujourd'hui. Les vents violents vont se faire sentir en Bretagne, avant de gagner le Massif Central dans la journée.











: Ce ne sont plus 19 mais 27 départements de l'ouest et du centre de la France, plus la Corse, qui sont placés en vigilance orange aux vents violents.

