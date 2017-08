Voilà pourquoi il ne faut pas croire toutes les images qui circulent sur la tempête Harvey

Houston, quatrième ville des Etats-Unis, est paralysée depuis samedi 26 août. En s'installant au-dessus des côtes texanes, la tempête Harvey a provoqué des inondations sans précédent, déjà responsables de la mort d'au moins trois personnes et de destructions estimées à 20 milliards de dollars. Alors que les zones les plus touchées devraient recevoir près de 1,30 m d'eau en quelques jours et que 30 000 personnes pourraient avoir besoin d'être hébergées dans des centres de secours, de nombreuses images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux.

Mais gare aux "fake news". En effet, de nombreux clichés ou photomontages ne reflètent pas la réalité de la situation. Franceinfo les a listés.

Non, il n'y a pas de requin dans les rues de Houston

Il refait son apparition sur les réseaux sociaux chaque fois qu'une ville américaine est frappée par des inondations : le requin photoshoppé. Aperçu en 2011, sur des photos publiées après le passage de l'ouragan Irene, puis un an plus tard, quand l'ouragan Sandy a inondé une partie du New Jersey, ce requin ne s'est jamais approché des côtes américaines. Il s'agit en réalité d'un squale photographié par un certain Thomas P. Peschak, en Afrique du Sud, à proximité d'un kayakiste. L'image, plutôt effrayante en effet, a été prise en 2003 et publiée en 2005 dans le magazine Africa Geographic, souligne le New York Times (en anglais).

Devenu un "mème" (un détournement récurrent sur internet), ce requin est si fréquemment détourné que l'auteur du photomontage partagé ces derniers jours, un journaliste écossais, n'imaginait pas que les internautes pourraient tomber dans le panneau, explique-t-il dans un post de blog (en anglais). "Comment se fait-il qu'il ait fallu que les médias – jusqu'au New York Times, bon sang ! – expliquent à l'Amérique qu'il n'y avait pas de requin dans la rue ?" s'est-il étonné, surpris d'avoir réussi – involontairement – à "troller l'Amérique".

Oui, il peut y avoir des alligators, mais pas ceux-là

La tempête a bel et bien poussé des alligators à aller se réfugier dans des jardins des environs de Houston. Mais les deux photos publiées par l'association Gator Squad afin de mettre en garde les habitants n'ont pas été prises pendant le passage de la tempête Harvey, souligne la chaîne locale Fox 8. The Washington Post a même retrouvé la trace de cette photo : elle a été postée sur Twitter en avril par un adjoint du shérif du comté de Fort Bend, voisin de Houston.

Attention toutefois, le Houston Chronicle assure que des alligators se promènent en effet dans les rues inondées, comme en témoigne cette vidéo.

Non, l'aéroport de Houston n'est pas submergé

Les deux aéroports de la ville de Houston sont fermés en raison des intempéries, mais aucun des deux n'est sous les eaux, comme le prétend cette photo qui circule sur les réseaux sociaux.

Ce visuel a en réalité été réalisé par l'organisation Climate Central (lien en anglais), afin d'imaginer ce qu'il pourrait advenir de l'aéroport new-yorkais de La Guardia d'ici 2100, en raison du réchauffement climatique et de la montée des eaux qui l'accompagne.

Non, Barack Obama ne distribue pas de nourriture aux sinistrés

Parfois, les "fake news" ne bénéficient pas à Donald Trump. Pour répondre à un dessin de presse qualifiant Barack Obama de menteur, un internaute a tweeté une photo de l'ancien président en train de distribuer de la nourriture, en assurant qu'il se trouvait à Rockport, sur la côte texane, au sud de Houston. Objectif : présenter Barack Obama comme un ex-chef d'Etat impliqué par opposition à Donald Trump, dont la visite au Texas n'était prévue que mardi.

Seulement, Barack Obama n'était pas au Texas en train de distribuer des repas aux sinistrés, comme l'a relevé un journaliste du Washington Post sur Twitter, exposant par la même occasion l'internaute à l'origine de cette fausse information (lequel a depuis supprimé son post). La photo originale a été prise en 2015, à l'occasion d'un repas de Thanksgiving.

Non, Black Lives Matter ne bloque pas l'arrivée des secours

La fausse information est apparue dès samedi sur un site parodique, baptisé Land of the free (en anglais) et présenté comme un site d'information de l'alt-right, l'extrême droite américaine pro-Trump. On y trouve une capture d'écran de la chaîne d'information CNN montrant des manifestants du mouvement Black Lives Matter bloquant une autoroute. Dessous, l'article assure que ces militants, qui protestent contre les meurtres de jeunes Noirs par la police, empêchent les secours de se rendre à Houston pour prendre en charge les sinistrés.

Or, si cette image montre bien une manifestation de Black Lives Matter, mais elle a été prise en juillet 2016, à Atlanta (Géorgie).

Par ailleurs, un tweet issu d'un faux compte appartenant à quelqu'un se faisant passer pour un jeune pilleur noir a suscité beaucoup de réactions sur Twitter.

Cette famille ne fuit par la tempête Harvey

Une photo montrant une famille supposément en train de fuir les inondations à Houston est également réapparue sur les réseaux sociaux. Mais attention, elle date de 2016 et n'est aucunement lié à la tempête Harvey. A l'époque, elle avait été tweetée par la chaîne d'information locale KHOU.

De même, cette image, qui montre des volontaires se dirigeant vers Houston pour venir en aide aux sinistrés avec leurs propres bateaux, date également de 2016. La "Cajun Navy", du nom de cette organisation de secours, se rendait alors sur les lieux d'une inondation dans la ville de Baton-Rouge, en Louisiane.