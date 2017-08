VIDEOS. Tempête Harvey : ces habitants qui se sont improvisés sauveteurs au Texas

C'est un élan de solidarité qui impressionne l'Amérique. Au Texas, et à Houston en particulier, de nombreux habitants se sont improvisés sauveteurs pour venir en aide aux victimes des terribles inondations provoquées par la tempête tropicale Harvey. Franceinfo vous raconte leur histoire.

Ils mettent à l'eau leurs bateaux pour "sauver des vies"

En sillonnant les routes encore praticables de Houston, les journalistes ont croisé de nombreux habitants qui avaient chargé leurs bateaux ou leurs jet-skis sur une remorque et s'apprêtaient à les mettre à l'eau pour partir à la recherche de sinistrés. Interrogé, l'un d'entre eux explique qu'il veut simplement "essayer de sauver des vies".

Ils se lancent dans des opérations de sauvetage risquées

En pleine nuit, deux hommes à bord d'un canot pneumatique sont venus secourir un automobiliste qui se cramponnait à l'arrière de sa voiture presque entièrement submergée par les flots sur une artère de Houston. Une caméra de surveillance a filmé leur courageuse intervention.

Dans une autre zone inondée, deux hommes se sont servis d'un réfrigérateur comme radeau de sauvetage pour rejoindre un homme qui s'accrochait de toutes ses forces à un panneau de signalisation entouré par les eaux. Ils ont ensuite formé une chaîne humaine pour rejoindre la terre ferme.

Ils secourent des dizaines de sinistrés avec un simple kayak

A Texas City, au bord du golfe du Mexique, deux jeunes sont parvenus à secourir une vingtaine de personnes avec leur kayak pour tout moyen de sauvetage. A Houston, un habitant a lui aussi ramené au sec plus de vingt personnes grâce à son kayak.

Ils organisent des patrouilles de sauvetage

A Houston, les services de secours ont fort à faire, alors des habitants ont décidé de mener leurs propres opérations de sauvetage. Ils parcourent les rues à bord de leur bateau, faisant le tour des maisons inondées à la recherche d'occupants piégés par les eaux. Ils les transportent ensuite à bon port. "Il y a beaucoup de personnes coincées sur les toits de leurs maisons. On en récupère autant qu'on peut. Le courant est plutôt fort. C'est assez dangereux", explique l'un d'eux.

Ils partent sauver des sinistrés en camion ou en monster truck

Dans les rues transformées en rivières, beaucoup de voitures ont été submergées, mais les véhicules les plus hauts peuvent encore rouler. Un brasseur de Dallas s'est servi de son camion de livraison pour transporter des sinistrés en lieu sûr. Un habitant a même sorti du garage son monster truck (un 4x4 aux roues surdimensionnées) pour faire de même.

