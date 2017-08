VIDEO. Tempête Harvey : "Vous interrogez des gens qui vivent leurs pires moments", s'emporte une sinistrée face à une journaliste

La tempête Harvey et les inondations qu'elle a provoquées dans l'agglomération de Houston (Texas) ont poussé entre 20 000 et 30 000 personnes hors de leurs maisons. Mardi 29 août, une femme sauvée du déluge 36 heures avant, en même temps que sa fille, s'est emportée devant la caméra de CNN alors que la journaliste voulait recueillir ses impressions.



Alors que la journaliste lui demande si elle a vu d'autres mères de famille tenter de sortir leurs enfants de l'eau, la jeune femme explique, en pleurs, qu'elle a dû patauger dans 1,20 m d'eau pour trouver de la nourriture, le premier jour des inondations. "Mais vous, vous êtes là, vous interrogez des gens qui vivent leurs pires moments", lance-t-elle ensuite.

"Ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Les gens sont vraiment dans des conditions difficiles, et vous, vous êtes là avec vos caméras et vos micros, essayant de nous demander comment nous allons ! Je tremble de froid, mes enfants sont trempés, et vous continuez de me mettre votre micro dans le visage !" poursuit-elle, bouleversée, couvrant de sa voix les excuses de la reporter.